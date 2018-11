I termovalorizzatori accendono lo scontro Salvini-Di Maio

(Teleborsa) - Ancoranelsuitra il ministro dell’Internoe quello del Lavoro e dello Sviluppo Economico,"Occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia perché se produci rifiuti li devi smaltire". Cosìa Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "A metà gennaio va in manutenzione l'unico termovalorizzatore della regione - ha affermato - è in pratica una emergenza annunciata". "C'è veramente una incapacità folle dall'emergenza del 2008 siamo tornati indietro, ma nessun miglioramento".Non la pensa allo stesso modo il collega di governoche senza mezzi termine dice che"Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo.Quindi gli inceneritori non c'entrano un. Lo ha scritto su Facebook il vicepremier pentastellato che risponde in maniera indiretta e senza fare il nome a Matteosui rifiuti in Campania.Sulla querelle interviene anche ilha detto in una nota. "Stiamo lavorando ogni giorno per portare l'Italia, e non solo la Terra dei Fuochi, fuori dall'ormai cronico ritardo nella gestione del ciclo dei rifiuti.Chi non è in sintonia con queste direttrici vive in un'epoca passata".