Il Tgv low cost approda in Costa Azzurra

(Teleborsa) - Illow cost approda in. Dal 9 dicembre 2018 la compagnia ferroviaria privatacoprirà la tratta tra Parigi e Nizza. Si tratta del prolungamento del collegamento tra la capitale francese e Marsiglia. L'intero percorso fino a Nizza sarà coperto in 5 ore e 45 minuti, con fermate intermedie, dopo quella di Marsiglia, previste a Antibes, Cannes, Saint Raphael, Les Arcs-Draguignan e Tolone.. Sulla base dei tempi di percorrenza, Ouigo è in grado di offrire due corse giornaliere in andata e altrettanto al ritorno, con tempi di sosta ai capolinea di Parigi e Nizza ridotti a 45’. La policy tariffaria ricalca quella delle compagnie aeree low cost, anche per quanto riguarda numero e dimensioni dei bagagli ammessi.