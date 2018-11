Inps: posti fissi a segno meno, boom dei lavoratori a termine (+27,9%)

(Teleborsa) -per i posti diquelli a. Questa la fotografia scattata dall'Osservatorio dell'Inps sui lavoratori(esclusi operai agricoli e domestici) che hanno avuto almeno una giornata lavorativa in un anno. Nel 2017, sottolinea ancora il report, sono aumentati delsolo grazie al forte aumento dei lavoratori a termine, passati dai 2.718.875 del 2016 a 3.479.439 nel 2017hanno invece registratocon una media di 243 giornate retribuite. Con riferimento alla distribuzione per qualifica, nel 2017 è prevalente la componente degli operai che con 8.509.445 lavoratori rappresenta il 55,6% del totale contro il 36,9% degli impiegati, il 3,4% degli apprendisti, il 3% dei quadri e lo 0,8% dei dirigenti.Da sottolineare larispetto al 2016, degli(+12,4%) favorita anche dalla conclusione delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni ae per le trasformazioni daeffettuate nel 2016.