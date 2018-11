Mercato dell'auto europeo in contrazione: FCA frena, meglio tedesche eccetto Volkswagen

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, che però conferma un piccolo saldo attivo nei primi dieci mesi dell'anno.Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), lesu base annua attestandosi a 1,083 milioni, mentre quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) calano del 7,4% a 1,015 milioni.a 979 mila.La variazione cumulata deidell'anno per isegna ancora un(a 12,8 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +0,6%. L'incrementa le vendite dello, in linea con la(-7,4%). Contiene il calo il mercato(-1,5%) insieme a quello del(-2,9%), mentre il mercatocede il 6,6%.Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) registra unnel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che scende al 6% dal 6,4%.Il Gruppo, che mostra una pesante, registra una riduzione della quota al 20,8% dal 24,5% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa, lasegna un -0,7%, , con una quota in crescita al 17,4%, mentre la connazionalesegna un -14,9% ed una quota in calo al 9,7%. Le tedeschefanno rispettivamente +7,5% e +14,5% di immatricolazioni con quote di mercato in crescita di un punto e più.