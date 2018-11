Piazza Affari apre in positivo con le altre borse dopo accordo Brexit

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che traggono vantaggio dall' accordo raggiunto sulla Brexit e dall' andamento positivo dei mercati asiatici sulla speranza di un allentamento delle tensioni sui dazi. Scivola per orain attesa di capire cosa farà l'UE rispetto alla manovra Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,135, mentre viaggia sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 307 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,72%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%., che mostra sulun rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.110 punti. In denaro il(+0,8%), come il FTSE Italia Star (0,4%). A livello settoriale fanno bene i comparti(+1,74%),(+1,00%) e(+0,84%).di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,70%),(+1,65%) e(+1,50%).In positivo(+0,75%) dopo i dati sulle immatricolazioni europee Fra i più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,99%), che si è aggiudicata un contratto con l'americana Exxon Mobil Bene anche(+3,93%),(+3,70%) e(+3,31%).La peggiore è, che scivola del 12,16%. Affonda, con un ribasso del 4,04% assieme a, con una flessione del 3,22%.