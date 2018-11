Alla Fiera di Rimini Gluten Free Expo e Lactose Free Expo 2018

(Teleborsa) - Come ogni anno la(ingresso Ovest) ospiterà il, salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti senza glutine e il, salone dedicato al mercato e ai prodotti senza lattosio. Il primo evento è giunto ormai alla settima edizione e il secondo alla seconda.. Dopo i saluti istituzionali tenuti da, Direttore Fiere Italia e dall'Assessore del Comune di Rimini,, si terrà un breve talk show sul tema “L’evoluzione del mercato free from nel settore horeca” nel quale interverranno Patrizia Cecchi,, AD di, società del Gruppo, Executive Manager di CAST Alimenti,, referente Nazionale Dipartimento Solidarietà ed Emergenze per Allergie e Celiachia della FIC,, Presidente AIC Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna e, Presidente AILI, Associazione Italiana Lattointolleranti.Al termine Patrizia Cecchi, Direttore Fiere Italia, fornirà alcune anticipazioni sull'edizione 2019.Anche per l'edizione 2018, ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha supportato le manifestazioni organizzando una delegazione composta da buyers esteri provenienti da Sud Africa, Regno Unito, Canada e Romania. Inoltre, lunedì 19 novembre, Trade Analyst esperto del settore dell’Ufficio ICE Agenzia di Montréal, terrà un webinar rivolto alle aziende presenti in fiera per offrire una panoramica sulle opportunità del mercato canadese.