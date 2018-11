Andamento positivo per il settore automotive dell'Italia (+1,29%)

Comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE MIB

Brembo

Ferrari

Fiat Chrysler

mid-cap

CIR

Piaggio

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 187.375,19 in guadagno dell'1,29%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 466,16, dopo aver avviato la seduta a 465,44.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,32%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.Composta, che cresce di un modesto +0,67%.