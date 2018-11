Apple si lancia nel cinema: accordo con A24

Apple

Netflix

Amazon

Disney

(Teleborsa) - Rumors confermati: anchesi lancia nel cinema. Il colosso di Cupertino ha firmato un, giovane - è stata fondata nel 2012 - casa di produzione indipendente vincitrice dell'Oscar come miglior film per "Moonlight", nel 2017, e con all'attivo numerose altre pellicole molto ben accolte da pubblico e critica., finanziari e non, della partnership. Non è nemmeno chiaro se i contenuti saranno offerti solo in streaming o nelle sale di proiezione.Per ora l'unica cosa certa è che la Mela MorsaSembra anche abbastanza chiaro che: l', prova ne è che la società ha già un accordo con Amazon per offrire film sulla piattaforma Prime dopo la loro uscita nei cinema.Nel 2018 Apple hamentre quest'estate ha annunciato unala star della TV USA, con il registae con l'attrice