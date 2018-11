FS Italiane lancia il primo customer care dedicato ai pendolari

(Teleborsa) -, attivo sui treni e nelle stazioni, che andrà ad aggiungersi agli altri già attivi, portando a sei i servizi di assistenza a disposizione dei viaggiatori del trasporto regionale di Trenitalia.L'iniziativa è stata lanciata dalperdel viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza. Questo progetto innovativo è infattidel gruppo died i loro bisogni ed esportare i "plus" dell'Alta Velocità sul trasporto regionale.Ilè avvenuto in contemporanea, alla presenza delle Istituzioni locali e regionali: Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Palermo Centrale. Alerano presenti il Ministro dei Trasportie l'Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane"L'attenzione di FS Italiane si sta spostando sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e qualità dei loro viaggi. C’è ancora tanto da fare, ma apprezzo molto l’impegno dei nuovi vertici aziendali che da subito hanno messo questo segmento al centro della nuova mission di Gruppo", ha affermato il, che in una intervista ha definito "centrale" il servizio di trasporto regionale.L''AD di FS Italianeha spiegato che si tratta di un servizio "profondamente innovativo mai realizzato sinora". Uned "un vero cambio di passo", lo ha definito il manager, aggiungendo chein via di finalizzazione e in arrivo "a breve".Battisti ha ricordato che il trasporto regionale "soffre troppo di un gap qualitativo", che la strategia del gruppo intende colmare con l'arrivo dei nuovi treni Pop e Rock a maggio 2019 e con i servizi di assistenza ai viaggiatori. Ad una domanda di Teleborsa su quante risorse siano state investite, l'AD di FS Italiane ha risposto che glisul trasporto regionale ammontano aper ilcomplessivi per il gruppo, in buona parte destinati al regionale e dedicati alla, in prevalenza giovani e neoassunti, che copriranno complessivamentesu tutto il territorio italiano e con un’attenta focalizzazione al territorio. Di questisaranno dedicati a informare e assistere i pendolari, altri, in stazione o sul treno, saranno impegnati ad affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security.L’attività di assistenza è supportata dadislocati nelledove il personale di Trenitalia è in continuo contatto con le Sale operative regionali cui è affidata un’efficace e centralizzata gestione di ogni eventuale criticità.