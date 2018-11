Il settore beni di consumo italiano è in territorio positivo (+0,96%)

comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 121.408,64 in crescita dello 0,96%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 352,88, dopo aver avviato la seduta a 353,16.Tra le azioni italiane adell'indice beni di consumo, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,25%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,49%.In luce, con un ampio progresso dell'1,36%.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,63%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,28%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 8,84%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,88%.Effervescente, con un progresso del 3,28%.