Il settore costruzioni a Milano in territorio positivo (+1,43%), giornata euforica per Astaldi

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

FTSE MIB

Buzzi Unicem

listino milanese

Carel Industries

Salini Impregilo

bassa capitalizzazione

Astaldi

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 26.920,24 in aumento di 381,78 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue con cautela a 391,45, dopo aver avviato la seduta a 392,64.Tra i titoli del, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,86%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79%.Su di giri(+2,08%).Tra i titoli adell'indice costruzioni, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 28,67%.