Milano tiene la posizione. Deboli le altre Borse europee

(Teleborsa) -per via dellee la relativa incertezza sul Governo May, dopo le dimissioni di alcuni membri dall'esecutivo britannico . Non aiuta nemmeno ilL'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,141. Lieve aumento dell', che sale a 1.221,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,99%, a 57,02 dollari per barile., che si mantiene a +311 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 18.878 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 20.752 punti. Sulla parità il(-0,05%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,84 miliardi di euro, con una variazione del 2,37%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi; i contratti si sono attestati a 220.874, rispetto ai precedenti 236.426.218 sono le azioni scambiate: tra queste, 117 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 89 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 12 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,01%),(+1,45%) e(+1,10%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,66%),(-1,43%) e(-1,09%).di Milano, troviamo(+2,47%),(+2,19%),(+1,97%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,53%),(+4,30%),(+3,19%) e(+2,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,15%.In caduta libera, che affonda del 2,78%.Tra gliche la prossima settimana avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, alle 07:30 di martedì verrà distribuito il Tasso di Disoccupazione(valore previsto: 9,3%). Il tasso di disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro ed è tra i principali indicatori di congiuntura economica, riguarda da vicino anche il mondo del lavoro.Alle 14:30 di mercoledì verrà distribuito il dato sugli Ordini di Beni Durevoli(valore previsto: -2,5%). Gli Ordini di Beni Durevoli riflettono le variazioni dei nuovi ordini di fabbrica a fornitori domestici per la consegna immediata e futura di beni durevoli.I mercati sono in attesa della Fiducia dei Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti (il precedente era 98,3 punti), previsto mercoledì dopo le 16:00, per il quale gli analisti stimano 98,3 punti. Il Consumer Survey Center dell'Università del Michigan effettua ogni mese un'indagine su una base di 500 famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. La fiducia dei consumatori è direttamente correlata alla loro capacità di spesa. La fiducia e l'opinione sono due modi per valutare gli atteggiamenti dei consumatori.In USA sarà annunciatoalle 16:30 di mercoledì. I dati sul greggio dell'EIA indicano le scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA. Il valore di tali giacenze influenza il prezzo dei prodotti petroliferi, con il consequenziale impatto sull'inflazione e su altre forze economiche.