Wall Street apre la seduta in rosso

Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Chevron

Goldman Sachs

Nike

Visa

Wal-Mart

Qualcomm

Hologic

Pepsico

Nvidia

Applied Materials

Asml Holding N.V. Represents

Jd.Com

(Teleborsa) -. Pesanti le vendite sul comparto tecnologico, in particolare dei semiconduttori, dopo che(-19,28%) ha riportato risultati inferiori alle attese degli analisti indicando una guidance deludente., la produzione industriale a stelle e strisce ha mostrato una crescita inferiore alle attese, pur restando in territorio positivo.Apertura con segno meno per tutti i principali indici statunitensi.; sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.713,72 punti.per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,56%),(-1,24%) e(-1,04%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,44%),(+0,68%) e(+0,57%). Come detto,che ottiene -19,28% dopo aver registrato vendite deludenti nei primi nove mesi dell'anno.che affonda del 5,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,02 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,81%.