Scuola, personale ATA ancora dimenticato: servono nuove assunzioni, inquadramenti e concorsi riservati

(Teleborsa) - Per rilanciare il ruolo di assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga, ilha predisposto unasul "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", finalizzati ache, in assoluto, anche secondo l’Aran,e addiritturaIl giovane sindacato chiede ldi diritto per attivare dopo vent'anni i profili di coordinatori di assistenti tecnici ad amministrativi; l'agli altri profili della PA;per i candidati del 2010, ad una nuova sessione concorsuale per i passaggi verticali;con una quota riservata, alla fine della "temporizzazione".Sui, bisognadel personale scolastico precedenti a quelle indicate nel CCNL Scuola del 4/8/2011”;di ruolo e precari; per gli stessi motivi, "e`anche" al personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario), come a quello educativo, oggi entrambi esclusi senza alcun tipo di spiegazione.Per quanto riguarda, infine, i, i Direttori dei servizi generali e amministrativi, l'Anief ritiene necessario "per in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili". La norma - spiega il sindacato guidato da- "introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali. Il tutto, senza nuovi oneri per la finanza pubblica".