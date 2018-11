Rifiuti, termovalorizzatori: continua lo scontro Salvini-Di Maio

(Teleborsa) - Il premierè il garante dell'osservanza del contratto di governo, su tutto il programma, quindi anche sul tema dell'ambiente e dei rifiuti. Lo sottolineano fonti diinterpellate sul nodo dello smaltimento dei rifiuti che tiene banco in queste ore agitando le acque di governo. Le stesse fonti ricordano che, domani, lunedì a Caserta si affronterà, con la firma di un protocollo d'intesa, l'emergenza dei roghi tossici nellaTerra dei Fuochi. Ieri, infatti, altro di scontro tra iSalvini, infatti, non molla. "Ovunque – dice –l’Italia è l’unico paese e in particolare la Campania è una delle poche regioni, che dai rifiuti ci perde e non ci guadagnIl leader del Carroccio dunque si conferma a favore dei termovalorizzatori e chiosa,ma i Cinquestelle alzano il muro. I roghi, sottolinea il sottosegretario Cinquestelle Carlo Sibilia,InsommaDice ovviamente la sua ancheche richiama il mantra del Contratto di governo:– spiega –. E quanto alla Campania