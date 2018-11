I futures USA preannunciano avvio negativo per Wall Street

Apple

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite sunel pre-Borsa in scia a rumors di stampa relativi al taglio della produzione degli iPhone lanciati a settembre.Non aiuta il mancato accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina al vertice APEC , vertice che aveva fatto ben sperare dopo i commenti del Presidente americano Trump di venerdì Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo l'indice NAHB.A meno di un'ora dall'opening bell i derivati sull'S&P500 limano lo 0,26%, quelli sul Nasdaq lo 0,32% mentre i futures sul Dow Jones lasciano sul parterre lo 0,19%.