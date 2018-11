IEG, Gluten Free Expo e Lactose Free Expo: terza giornata ricca di appuntamenti

(Teleborsa) - La terza giornata di Gluten Free Expo e Lactose Free Expo si prospetta ricca di appuntamenti irrinunciabili per tutti i professionisti.Proseguono lee ci sarà lain collaborazione con FIC, Federazione Italiana Cuochi, un appuntamento formativo tenuto dai cuochi FIC e rivolto a tutti i cuochi che desiderano avvicinarsi alla cucina gluten free.Giornata densa di concorsi con latenuto da Pizza e Pasta Italiana e larivolto agli operatori del settore ristorativo organizzato da Conpait.Da non perdere il convegno della rivista Distribuzione Moderna dal titolo Free From: industria di marca vs private label.Grazie alla rinnovata collaborazione con– Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,, Trade Analyst di Ice Agenzia di Montréal terrà unLa giornata si concluderà con lain collaborazione con Tespi Media Group.