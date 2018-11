Manovra, Tria conferma piano di privatizzazioni. No comment su asset

(Teleborsa) - Le privatizzazioni per 18 miliardi di euro - 1 punto percentuale di PIL - che il Governo intende portare avanti non riguarderanno asset strategici, ne' quelli che forniscono rendimenti elevati, più alti nel lungo periodo del valore che si può ricavare dalla loro vendita oggi.Lo ha spiegato il ministro dell'Economia,, durante una conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Bruxelles precisandoe che al momento"per non influenzare il mercato"."C'è chi sostiene addirittura che ci sia un ammontare in Italia di patrimoni da privatizzare molto più alto", ha poi detto Tria rispondendo alla domanda di un giornalista, aggiungendo: "Già nel bilancio tendenziale che abbiamo ereditato, cioè che non abbiamo cambiato noi, era previsto uno 0,3% (del PIL, n.d.r.) di dismissioni di asset pubblici nel 2017, come era previsto anche uno 0,3 per il 2018. Ogni anno c'era uno 0,3 di privatizzazioni. Poi non è stato fatto. Questo non significa che noi non lo faremo, significa che se si vuole si può fare"."L'obiettivo - ha sottolineato - è, poiché crediamo che la questione fondamentale sia stabilizzare e far ridurre il debito. Secondo le nostre previsioni della Manovra il debito si dovrebbe ridurre; ma c'è chi le mette in dubbio perché, anche alla luce dei nuovi dati, e a questo puntoaffinché il debito in ogni caso si riduca", ha continuato il titolare del Dicastero di Via XX settembre.