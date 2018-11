Tokyo chiude positiva, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) -per i principali listini dell'Asia/Pacifico. Variazioni positive per le Borse di Cina e Giappone, mentre prevale il segno meno nel resto del Continente. Nel corso del weekend,. Delegazioni dei due Paesi si sono incontrate nel corso del vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) , tenutosi a Port Moresby in Papua Nuova Guinea. Meeting che si è, e le dichiarazioni successive del vice presidente americano Mike Pence ("gli) rendono il clima sempre più instabile. L'incontra tra Trump e Xi Jinping, previsto a fine mese in Argentina a margine del G20, diventa sempre più decisivo.Dal fronte macroeconomico,della borsa di Tokyo ha riportato un, mentre il paniereRialzo per le Borse cinesi conPoco sotto la parità, beneTra le altre piazze asiatiche in ribassoSulla parità, segno più per