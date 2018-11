Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-2,21%), che ha toccato 24.465,64 punti; sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.641,89 punti. Depresso il(-3,26%), come l'S&P 100 (-2,0%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,29%),(-2,18%) e(-2,14%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,78%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,96 punti percentuali.Al top tra i, si posizionano(+4,09%),(+3,92%),(+3,03%) e(+2,77%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,38%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,67%.Sensibili perdite per, in calo del 6,91%.In apnea, che arretra del 6,44%.