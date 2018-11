IEG, Gluten Free Expo e Lactose Free Expo: presentata Foodnova network di nuove esigenze alimentari

(Teleborsa) - Termina con successo anche la settima edizione di Gluten Free Expo , salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti senza glutine e la, dedicato ai prodotti e al mercato senza lattosio organizzati da Exmedia Srl, società del gruppo IEG -Le manifestazioni hanno registrato una grande affluenza di utenti professionali, buyers internazionali e pubblico , oltre che un’ampia soddisfazione da parte delle aziende italiane e internazionali presenti.Questa edizione ha visto ilche, dal prossimo anno, racchiuderà quattro manifestazioni ben distinte: Gluten Free Expo e Lactose Free Expo e le due new entries, Expo Veg, salone dedicato alla scelta alimentare vegetariana e vegana ed Ethnic Food Expo, salone dedicato ai prodotti alimentari etnici.Foodnova, con i suoi i quattro saloni,L’edizione 2018 ha coinvolto anche il segmento retail con i brand leader della GDO, Coop, Despar e Bennet attraverso l’esposizione in un’area dedicata dei loro prodotti free from e i business meeting tra i loro category buyer e gli espositori.Inoltre, gli espositori hanno usufruito anche del programma incoming di buyers organizzato da IEG attraverso il suo network internazionale con il supporto strategico di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. I paesi coinvolti sono: Spagna, Germania, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Romania, Israele, Canada e Sudafrica. Alle delegazioni ufficiali, si sono aggiunti numerosi visitatori professionali provenienti da tutta Europa, oltre che da Usa, Sud Est Asiatico e EAU.Ildedicato al settoresarà la 40esima edizione di, salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in programmaa Fiera di Rimini.