Piaggio premiata da Eurocham ai Business Awards 2018

(Teleborsa) - Arriva dall'Asia l'ultimo riconoscimento per il Gruppo Piaggio. L’EuroCham (European Chamber of Commerce in Vietnam) ha assegnato infatti il, nella. L’importante istituzione bilaterale tra Europa e Vietnam ha riconosciuto alla società di"È un grande onore essere premiati da EuroCham mentre festeggiamo il" ha commentato, Presidente e Direttore Generale di Piaggio Asia Pacific 2 Wheeler, ricordando che Piaggio Vietnam è l’hub per tutti i mercati asiatici, dà lavoro a circa 900 persone, è all’avanguardia dal punto di vista di innovazione tecnologica e del modello di business adottato.Partendo dal Vietnam,, non solamente relativi ai marchi Piaggio e Vespa. Dopo il recente lancio di Vespa Elettrica in Europa (a cui seguirà nei prossimi mesi la commercializzazione in USA e Asia), il Gruppo Piaggio, il più importante al mondo per volumi di scooter elettrici., il Gruppo Piaggio è stato il precursore del segmento degli scooter premium nel Paese, presentando soluzioni avanzate di sicurezza (è stato il primo ad adottare l'ABS sui propri scooter) e di eco-compatibilità.