Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, dopo il finale in rosso di Wall Street Tokyo . Sulla borsa americana sono stati i titoli tech a perdere maggior terreno sulla debolezza delle vendite di Apple mentre in Asia a pesare è il comparto auto dopo l' arresto del presidente del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn per evasione fiscale Sostanzialmente stabile l', che scambia a 1,146. Poco mosso l', che viaggia a quota 1.225,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.In peggioramento lo, che sale a +323 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,60%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,88%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,42%, giù, che soffre un calo dello 0,73%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,76% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,08%),(-0,92%) e(-0,91%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,47% dopo la presentazione del piano strategico. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,46%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.Tra i(+2,27%),(+1,50%),(+0,90%) e(+0,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,14%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,61 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,01%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.