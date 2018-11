Seduta molto negativa per il comparto finanziario in Italia (-1,97%)

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 10.369,83 con una perdita di 206,03 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 344,88, dopo una partenza a 347,34.Tra le azioni italiane adell'indice finanziario, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 5,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,73%.Tra i titoli adel comparto finanziario, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.Affonda, con un ribasso del 3,76%.Crolla, con una flessione del 3,26%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,11% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,43%.