Volotea annuncia nuovo volo Bari - Marsiglia

(Teleborsa) -arricchisce ulteriormente la propria offerta presso lo scalo di Bari:, con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì per un totale di 9.000 posti., la compagnia ha, inoltre,, per un totale di 19 destinazioni, 16 in esclusiva.: per la prossima stagione il vettore riattiverà i collegamenti estivi verso 2 città del Nord Italia: Genova e Venezia (rispettivamente con 2 frequenze settimanali da giugno a settembre).Grande successo per la low-cost che,, +20% rispetto allo stesso periodo del 2017."Per la prossima stagione estiva i passeggeri in partenza dagli scali pugliesi non avranno che l’imbarazzo della scelta per i propri spostamenti: da Bari offriamo, oltre alla novità di Marsiglia, 10 mete raggiungibili in Grecia, 2 in Spagna e 1 in Croazia, a cui si aggiungono 5 rotte domestiche; mentre colleghiamo Brindisi con 2 città del Nord: Genova e Venezia" ha dichiarato, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea .Molto soddisfatto il: "L’avvio della nuova linea arricchisce e completa in maniera significativa l’offerta di collegamenti sulla direttrice Francia – Puglia" ha spiegato, augurandosi che "il nuovo collegamento possa rappresentare un valido supporto alle relazioni tra due aree accumunate dalla presenza di un tessuto economico dinamico e di importanti centri portuali".vs. 2018), pari a un totale di oltre 427.000 biglietti in vendita e circa 3.500 voli.L’anno prossimo, quindi, dall’aeroporto di Bari sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 5 destinazioni domestiche (Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia) e 14 all’estero (Marsiglia - novità 2019 - in Francia, Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia). Da Brindisi, invece, sarà possibile decollare verso Genova e Venezia.