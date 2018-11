Andamento positivo per il comparto chimico italiano (+1,30%)

Indice del settore chimico

EURO STOXX Chemicals

FTSE Italia Chemicals

settore Chimico europeo

Ftse MidCap

SOL

Isagro

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 16.540,54 in guadagno dell'1,30%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha chiuso a 961,65, dopo aver avviato la seduta a 950.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,39% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,04%.