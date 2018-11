Borse asiatiche a due velocità. Rimbalzo per Shanghai

(Teleborsa) -, ancora zavorrati dalle vendite sul comparto tecnologico.L'indice Nikkei dellaha riportato un decremento dello 0,35% a 21.507 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,60%., con gli investitori che sperano in una bozza di accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina in occasione del faccia a faccia tra il Presidente USA Trump e l'omologo cinese Xi Jinping previsto durante il G20 che si terrà in Argentina dal 30 novembre al 1° dicembre.riesce a strappare un +0,21%,lo 0,50%.Segno più anche per(+0,37%), limature per(-0,29%), piatta, male(-1%).Tra le altre piazze asiatiche in verde(+0,34%), debole(-0,13%).