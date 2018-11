Euro, a chi piace? In Italia cresce la percentuale dei favorevoli

(Teleborsa) - La Brexit e l' avanzata dei partiti populisti non sembrano aver intaccato la voglia di unità degli europei. L'ultimodella Commissione europea condotto tra il 15 e il 16 ottobre del 2018 su 17.500 cittadini dei 19 Paesi che adottano la moneta unica segnala che. Si tratta, per il, della, anno di inizio del sondaggio.Esistono, tuttavia, alcune importanti differenze tra le varie Nazioni. Ilverso l'euro è stato rilevato, dove si è verificato un aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2017 rispettivamente. Un dato incoraggiante per i sostenitori della valuta condivisa, anche se va precisato che: peggio dell'Italia solo Cipro e Lituania.L'euro dell'85% delle preferenze mentre il: al giorno d'oggi i tedeschi pro-euro sono il 70%, lo scorso anno erano il 76%.Scorrendo le statistiche,. Solo il 7% ne vorrebbe meno.optando per un successivo arrotondamento obbligatorio della cifra finale. Non sono dello stesso parere in Grecia, dove il 48% dei cittadini dice "no" alla proposta.