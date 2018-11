Generali conferma investimenti su Europa e acquisizioni per 3-4 miliardi

Gruppo Generali

(Teleborsa) - Ilcon il nuovo piano triennale punta a(Centrale ed Orientale), obiettivo sul quale il CEO del gruppoè pronto ad, per favorire la crescita sia organica sia per linee esterne grazie al "cash" riveniente dalla gestione operativa e da dismissioni (in tutto 10 miliardi). Lo ha confermato il numero uno della compagnia nella conferenza stampa per la presentazione del nuovo piano triennale a Milano.Il piano 2019/2021 punta sulla crescita esterna, che potrebbe essere realizzata anche mediante, non indispensabili ma possibili, sia suche su. A proposito del dossier acquisizioni, Donnet ha affermato che, aggiungendo che saranno effettuate "se troveremo le attività giuste per noi". Poi ha precisato che "le attività di M&A non si programmano, quindi non sono incluse nel piano"."Ci sono davvero tantissime opportunità di crescita nel mondo e in Europa nell'Asset management, nel Vita e nel Danni. Siamo in grado di investire nella crescita", ha affermato.Donnet ha parlato infatti di, altro segmento che intende sviluppare, per realizzare quella che lui chiama la "multi-boutique". "Nel 2021 non saremo piu' un gruppo esclusivamente assicurativo, ma assicurativo e di asset management", ha precisato il manager.Il Piano 2021 punta a, con un tasso annuo composto di crescita degli utili fra il 15% e il 20%. Il target di utile per questo segmento è indicato in oltre 400 milioni di euro al 2021.