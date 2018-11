Generali, metà del "cash" in dividendi e il resto per debito e acquisizioni

Generali

(Teleborsa) - Il piano triennale 2019/2021 dipunta a "Far leva sui punti di forza per accelerare la crescita". Lo dice anche il titolo del nuovo piano strategico triennale ("Generali 2021: Leveraging Strengths to Accelerate Growth"), chee quantificato inLo ha spiegato il CEO del gruppo assicurativo,, nella conferenza stampa a Milano, spiegando che queste risorse arriveranno sia dalla gestione operativa che dalle dismissioni.Questa liquidità - ha spiegato il manager- sarà ripartita sui tre obiettivi che il piano di pone: circa, cui viene promessa una maggior retribuzione,serviranno per l'ottimizzazione finanziaria e, dunque, per la, mentresono destinati alle opportunità di crescita , che si concretizzeranno eventualmente inPer l'ie la trasformazione digitale è stanziato circa