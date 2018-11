Orario invernale ITALO, aumento dell'offerta a 92 treni Alta Velocità al giorno

Alstom

(Teleborsa) - Grazie all'incremento dellache, in aggiunta ai 25 "AGV 575" realizzati sia nello stabilimento francese di La Rochelle (8) che in quello di Savigliano (17), in provincia di Cuneo, NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) . In particolare, dai primi mesi 2019 saranno ogni giorno 92 i collegamenti ad Alta Velocità serviti dai convogli "Italo". tra cui 20 "corse" giornaliere non stop tra Roma e Milano.. Nell'ottica del supporto ai "Grandi Eventi", NTV ha programmato per l'inverno fermate straordinarie a Milano Rho Fiera per permettere ai propri passeggeri arrivi e partenze dirette dal polo fieristico lombardo senza necessità di cambi.tradizionali mete per gli appassionati della neve e, saranno effettuati con autobus di maggiore capienza e comfort.