Pierrel festeggia in borsa l'accordo in Canada con Sinclair Dental

Pierrel

(Teleborsa) -su di giri a Piazza Affari (+7,41%), dopo che la controllata– azienda che dal 2013 è nel pool distributivo di®, contribuendo al successo dell’anestetico Pierrel in Canada – per la produzione e commercializzazione esclusiva di una versione private label dell’anestetico a base di Articaina Pierrel, che sarà quindi distribuita in affiancamento ad Orabloc®.Si tratta del primo accordo sottoscritto da Pierrel per la produzione e distribuzione di una private label nel mercato canadese, nel quale i marchi ad etichetta privata stanno via via prendendo sempre maggiori fette di mercato. Ricordiamo che a livello globale nella produzione di private label Pierrel è già attiva al fianco della statunitense Safco Dental, con la quale nel 2016 è stato sottoscritto un accordo decennale sempre per un anestetico a base di Articaina Pierrel."L’accordo con Sinclair – diceAmministratore unico di Pierrel Pharma, Divisione Pharma del Gruppo Pierrel attiva nella registrazione, nel marketing, e nella distribuzione di prodotti medicinali, nonché nello sviluppo e nella gestione delle autorizzazioni del Gruppo – imprime un’accelerazione alla più vasta strategia industriale di Pierrel in fatto di CMO. Pierrel si posiziona nella fascia alta del conto terzi grazie alla sua scelta strategica di collocarsi come one-stop shop, ossia unico riferimento per il cliente. Scelta grazie alla quale instauriamo e sviluppiamo rapporti esclusivi e di lunga durata con i migliori brand e distributori di cure dentistiche al mondo. Mi preme qui ricordare che il segmento CMO farà meglio - in fatto di crescita verso il 2021– del mercato farmaceutico (+5,5%) con un progresso medio annuo del 6,5%".In quanto al(appartenente al colosso della distribuzione USA Amerisource Bergen) un contratto di distribuzione & logistica per tutti gli anestetici Pierrel, che consentirà alla Società di disporre di una piattaforma logistica in Ontario (Canada) decisiva per raggiungere in maniera più veloce e diretta la rete degli 11 distributori che attualmente ordinano i farmaci Pierrel.