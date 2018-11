Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Nike

Microsoft

Caterpillar

Chevron

Johnson & Johnson

Coca Cola

Pfizer

Procter & Gamble

Autodesk

Ctrip.Com International

Liberty Global

Liberty Global

Nvidia

Tesla Motors

Amgen

Netflix

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione nulla sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.649,93 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); sui livelli della vigilia lo(+0,12%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,58%),(+1,00%) e(+1,00%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,48%),(-0,83%) e(-0,51%).Al top tra i(+1,79%),(+1,38%),(+1,33%) e(+1,21%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%.Al top tra i, si posizionano(+9,74%),(+6,26%),(+5,57%) e(+5,44%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,34%.