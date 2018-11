Stati Uniti, ancora in crescita le scorte settimanali di greggio

(Teleborsa) -, per la nona settimana consecutiva,Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano,, rispetto ai 442,1 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva unParallelamentedi 0,1 milioni a 119,2 MBG dai 119,3 MBG della settimana precedente (le attese erano invece per un calo di 2,7 mln),di 1,3 milioni a quota 225,3 MBG (il consensus era per un calo di 0,2 milioni).di 0,8 MBG a 652,6 MBG.Intanto. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 54,12 dollari al barile, in crescita di 0,66 dollari al barile, mentre il Brent avanza di 0,36 dollari a 62,91 dollari.