Wall Street tenta il rimbalzo e parte positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

utilities

Caterpillar

Microsoft

Nike

Boeing

Pfizer

Johnson & Johnson

Travelers Company

Autodesk

Jd.Com

Western Digital

Wynn Resorts

Shire

(Teleborsa) - Dopo le forti perdite registrate nelle prime due sessioni della settimana,Anche i principali indici europei viaggiano con segno più a metà seduta , connel giorno della bocciatura dell'Ue alla Manovra. Aumentano per la seconda settimana consecutiva le richieste di sussidi alla disoccupazione , mentre si mostrano in forte calo gli ordinativi di beni durevoli . Nel pomeriggio si attendono i dati sunonché l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan e la vendita di case esistenti.A Wall Street si mostra in rialzo il); sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.657,28 punti. Sale il(+1,24%); in forte calo lo(-1,97%).In buona luce sul listino S&P 500 i settori(+1,33%),(+1,09%) e(+1,09%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,68%),(+1,55%),(+1,32%) e(+1,13%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Al top tra i, si posizionano(+10,46%),(+4,10%),(+4,09%) e(+3,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,55%.