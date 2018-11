Gas serra, allarme ONU: è nuovo record

(Teleborsa) - L’allarme dell'ONU arriva in un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000).È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base dellain occasione degli ultimi dati ONU sui livelli di gas serra , principale causa del cambiamento climatico, che hanno toccato unLa situazione - sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - è grave anche a livello planetario con il 2018 si colloca fino ad ora al quarto posto tra gli anni più bollenti facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, superato solo nell'ordine dal 2016 che si classifica al primo posto, dal 2017 e dal 2015.Glisono evidenti anche in Italia dove, nel 2018, non si sono mai registratecon valori superiori di 1,77 gradi la media storica secondo l’Ispra. E l’anomalia - precisa la Coldiretti - continua in autunno con lo. La classifica degli anni interi più caldi da oltre due secoli si concentra infatti nell'ultimo periodo e comprende nell'ordine anche il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994.