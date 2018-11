Manovra, Conte: "Nessuna ribellione contro l'Ue"

spread

(Teleborsa) - "Siamo responsabili, non c'è". Lo ha assicurato il Presidente del Consiglio,, all'indomani della bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea "Abbiamo un obiettivo comune con l'Europa," ha poi aggiunto parlando a margine del Forum europeo per la riduzione del rischio.Conte sarà a Bruxelles per una. Cena che potrebbe aprire una nuova strada di dialogo tra Italia ed Ue, anche se il vice Premier e Ministro degli Interni,, sembra poco propenso a cambiare le carte in tavola. "" ha dichiarato a Uno Mattina, su Rai 1.In attesa di novità loè invariato a +309 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,46%, mentre Piazza Affari perde terreno in linea con le altre principali Borse europee.