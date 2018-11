Piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto agli altri Eurolistini. oggi negli Stati Uniti si celebra il Thanksgiving Day, le contrattazioni riprenderanno domani 23 novembre seppur a mezzo servizio (chiusura prevista per le 16 ora locale invece delle 19).si segnala la stima flash della fiducia dei consumatori dell'Eurozona, ancora in calo e peggiore delle attese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 53,91 dollari per barile, con un calo dell'1,32%.che retrocede a quota +306 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,43%.calo deciso per, che segna un -0,93%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,75%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,41%, scambiando a 20.445 punti. In moderato rialzo il(+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,77% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,53%),(-1,50%) e(-1,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,90%),(+0,81%),(+0,57%) e(+0,55%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che archivia le contrattazioni con un -2,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.di Milano,(+4,76%),(+4,70%),(+4,41%) e(+3,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.