Ricerca: ENEA, 189 progetti Ue per 38 milioni di euro in 4 anni

(Teleborsa) - Nell'ultimo quadriennio, cresciuti dai 31 del 2014 ai 62 del 2017. È quanto emerge dal rapportopubblicato dall'Agenzia, che rivela un incremento di oltre il, passati da 7,6 a 13,4 milioni di euro.Dal 2014, anno di avvio di, al 2017, i progetti acquisiti complessivamente sono stati 189 per un importo di 38 milioni di euro. Il settore nel quale si registra il maggior numero di contratti ottenuti è l'per fonti rinnovabili, sicurezza ed efficienza. Al secondo posto l'ambiente (11,7%), per progetti sull'ecosistema marino e i cambiamenti climatici e, infine, l’industria (7%) per nanotecnologie, materiali avanzati e biotecnologie.Dal Rapporto emerge che, solo per Horizon 2020,(quasi il doppio rispetto al 10% della media nazionale). "Si tratta di risultati molto positivi –– tenuto conto chee per il 2018 contiamo di proseguire su questo trend, possibilmente innalzandolo. Da gennaio a ottobre abbiamomolti dei quali sono ancora in fase di valutazione”.