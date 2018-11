Ryanair e Wizz Air riducono attività sull'aeroporto serbo Nis

Ryanair

(Teleborsa) - L'Aeroporto di, nellacentro-meridionale, il secondo più importante del Paese dopo quello di Belgrado, vede calare il numero delle destinazioni servite. In particolare il collegamento con Dusseldorf che, dopo la rinuncia diagli inizi di gennaio 2018 insieme alla rotta per Malmoe, viene abbandonato anche daa partire dal 31 marzo 2019. Il vettore irlandese ha confermato i voli per Berlino, Bratislava, Milano Bergamo e Stoccolma. Le destinazioni offerte da Nis scendono così da 11 a 9 per l’estate 2019.