Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Nike

Microsoft

Caterpillar

Chevron

Johnson & Johnson

Coca Cola

Pfizer

Intel

Autodesk

Ctrip.Com International

Liberty Global

Liberty Global

Nvidia

Tesla Motors

Amgen

Netflix

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.464,69 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.649,93 punti. Sale il(+0,75%); pressoché invariato lo(+0,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,58%),(+1,00%) e(+1,00%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,48%),(-0,83%) e(-0,51%).Tra i(+1,79%),(+1,38%),(+1,33%) e(+1,21%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Tra i(+9,74%),(+6,26%),(+5,57%) e(+5,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,82%.