Borse europee in rialzo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

media

tecnologia

alimentare

chimico

Banco BPM

Unicredit

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

Campari

Saras

El.En

Banca Ifis

Juventus

SOL

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) -, dopo i cali della vigilia., seppur con orario ridotto, dopo lo stop per il giorno del Ringraziamento Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14.da segnalare gli indici. Intanto, l'andamento del PIL della Germania è stato confermato in rallentamento nel 3° trimestre.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 53,26 dollari per barile, in calo del 2,51%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +300 punti base, mostrando un piccolo calo di 6 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,37%.riporta un progresso dello 0,36%. Frazionale la salita di, +0,33% e, +0,27%. Piazza Affari continua la seduta con un progresso suldello 0,66%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,66%),(+1,07%) e(+0,82%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,85%) e(-0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit delle banche, con in pole, in rialzo del 3,82%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,94%. Buona performance per, che cresce dell'1,93%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,84%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,83%),(+2,65%) e(+2,51%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,09%.