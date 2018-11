Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia (+2,09%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 7.839,73, in accelerazione del 2,09% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 95,92, dopo che in principio di giornata era a quota 95,15.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,59%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,76%.Decolla, con un importante progresso del 2,52%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,40%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%.Tra i titoli adell'indice bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,51%.Buona performance per, che cresce dell'1,99%.