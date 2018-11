FPT Tech Day 2018, uno sguardo al futuro con Cursor X, fuel cells a idrogeno e super drone

CNH Industrial

(Teleborsa) - Un viaggio nel passato, uno sguardo al futuro. Il futuro della mobilità sostenibile. E' questo il percorso del, partito dal super tecnologico Museo Egizio di Torino e giunto al, dove è stata presentata la, che cambierà la mobilità del futuro, il modello, multi alimentazione, multi modulare e dalle innumerevoli applicazioni.La giornata è stata aperta dal, che ha parlato dei valori e della mission del brand - dall'esperienza e dalle competenze ereditate dal passato alla- e della, che oggi si pone come un esigenza in un mondo altamente competitivo e dove la digitalizzazione ha subito una crescita esponenziale. Il futuro - ha spiegato parlando della mobilità del futuro - sono i, ovvero sistemi sempre più connessi che verranno presto incorporati in tutti i motori FPT.L'obiettivo di FPT Industrial - ha sottolineato la brand Presidente - è produrreed è necessario quindi un. La convinzione è che la mobilità del futuro sarà il frutto di un mix di sistemi: i motori a combustione resteranno, sempre meno inquinanti, affiancati dal gas naturale, che nell'immediato si propone come valida strategia, assieme ad altri sistemi come i motori elettrici e ad idrogeno cui si guarda in un'ottica di più lungo periodo.- Il modello presentato dal in questa edizione del FPT Tech Day dà il senso della vision di FPT e dell'elevatissima innovazione sviluppata dai suoi centri di ricerca. Si propone come un sistema ad(può alimentarsi con combustione di gas naturale, pile a combustibile (fuel cell) a idrogeno, batterie elettriche),(consente di passare da un sistema dall'altro con un semplice cambio di modulo),(dai veicoli commerciali ai bus, dagli escavatori ai mezzi per l'agricoltura). Si tratta poi di un, in grado di risolvere autonomamente qualsiasi tipo di anomalia. Per realizzare questo concept, lo Sviluppo Prodotto di FPT Industrial ha lavorato con il, per curare sia gli aspetti tecnici che quelli funzionali.In mostra al Tech Day anche il(hydrogen fuel cell) firmato, concepito per veicoli industriali pesanti (veicoli per il trasporto merci) e montato su un telaio. Sarà presto raggiunto l'obiettivo "zero Emissioni" grazie alla combinazione dellaIl concept a idrogeno, inoltre, potrà in futuro assicurare a un veicolo commerciale un’, ma con unrispetto a un analogo veicolo alimentato con batterie elettriche.Effetto scenico per il volo del, nato dal sogno di due ingegneri di Torino, Gregory Alessio e Piercarlo Ponchione, e conosciuto come il drone dei record, perché in grado di. Il record del mondo è stato stabilito oggi a Torino da une dotato di. Un mezzo che promette molto per il futuro perché potrà assicurare il trasporto di componenti e materiali in zone remote o difficili da raggiungere senza richiedere la presenza dell’uomo.Al Tech Day 2018, Teleborsa ha intervistato, che ci ha parlato del Cursor X, del grande lavoro di ricerca e della vocazione alla sostenibilità dell'azienda, specializzata in motori ecocompatibili.La brand manager ha spiegato che tutto ha a che fare con il, con la, il rispetto dell'ambiente. "Alla fine per noi è sempre stato la colonna portante del nostro sviluppo", ha sottolineato.Produrre veicoli ecocompatibili "è il nostro mestiere quindi non possiamo esimerci da quella che è la nostra natura", ha aggiunto la brand President.A proposito dellaha affermato che "è una trasformazione del mondo in cui stiamo vivendo e"Noi cerchiamo di prendere la parte più ricca e di valore aggiunto per poterla portare sui nostri prodotti per poi dare un servizio migliore ai nostri clienti".