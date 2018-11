Tiscali, utile netto semestre positivo grazie accordo con Fastweb

Tiscali

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un utile netto positivo per 3,3 milioni di euro contro un risultato registrato nel primo semestre 2017 pari a 24,5 milioni di euro che era stato "influenzato dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione del ramo d’azienda Business". Tale risultato netto positivo del primo semestre 2018 - spiega l'azienda in una nota - è stato realizzato grazie ad "imposte anticipate per 26,1 milioni di Euro, principalmente imputabili alla plusvalenza derivante dall’ accordo Fastweb ".L' Ebitda è pari a 9 milioni di euro, in riduzione di 5,3 milioni di euro rispetto al dato del primo semestre 2017 (14,4 milioni di Euro). L'è negativo per 17,2 milioni rispetto ai -12,9 milioni del primo semestre 2017 per effetto del "volume significativo di ammortamenti pari ancora nel primo semestre 2018 a oltre 25 milioni di euro".In calo i ricavi, in contrazione del 10,9% a 92,4 milioni di euro.