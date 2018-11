Toscana Aeroporti partecipa alla Giornata Mondiale Contro la Violenza alla Donne

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - In occasione della, che da quasi tre anni ha avviato il progetto "" in memoria della dipendente uccisa dall'ex marito, sarà promotrice di alcune iniziative di sensibilizzazione sia a, che a, che aDal 23 al 25 novembre, presso l’aeroporto di Firenze, sarà presente unallestito dalle volontarie del centro antiviolenzaper la campagna “” con vendita del fiore realizzato dalla cooperativa socialee distribuzione di materiale informativo. Inoltre dal 19 novembre – 1 dicembre sarà possibile visitare la“Altre Realtà” di(madre di Michela Noli) presso la BiblioteCa Nova dell’Isolotto. I quadri esposti nascono per ricordare la figlia dell’artista e tutte le donne vittime della violenza maschile.Il 24 novembre Toscana Aeroporti ha aderito ad una serie di iniziative organizzate dal. La mattina alle ore 10:00 è previsto un incontro in Sala Baleari promosso dal vicesindaco e assessore alle pari opportunità, a cui parteciperanno come relatori la professoressa(Clinica Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa),(vice commissario della Squadra mobile della Questura di Pisa),(Amministratore delegato Toscana Aeroporti) e la senatrice. A coordinare gli interventi, il giornalistae ad arricchire la giornata le letture dell’attore e registaInoltre, grazie al sostegno i Toscana Aeroporti, alle 19:00 di sabato la, così come le Logge dei Banchi, che proseguiranno ad essere illuminate fino a fine mese.Infine, il 25 novembre Toscana Aeroporti sosterrà ilinternazionale difemminile Italia – Sud Africa, che si disputerà a Stadio “Chersoni” di Prato alle ore 15:00.Prima dell’inizio della partita, 3 paracadutisti della SkyDive Dream si lanceranno con il paracadute sul campo consegnando alle giocatrici un mazzo di fiori e un pallone da rugby. Le giocatrici entreranno in campo con la maglia fucsia “per Michela”, simbolo ormai della lotta contro il femminicidio.Allo stadio saranno, inoltre, presenti le volontarie di Artemisia che venderanno il fiore della campagna e distribuiranno il materiale informativo.