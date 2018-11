Wall Street apre in rosso nel giorno del Black Friday

Dow Jones

(Teleborsa) -e avvia le contrattazioni segnando variazioni negative. Previsti volumi di scambio ridotti: oggi la seduta, alle 13 ora locale (le 19 in Italia) invece che al solito orario delle 16 (le 22 in Italia). Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre si registra, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa e risulta l'unico indice positivo, grazie al rimbalzo riuscito del settore bancario.si attende il PMI servizi e manifatturiero.A Wall Street, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.638,79 punti. Sulla parità iltutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,05%) con il petrolio ai minimi del 2018 (-1,19%) e(-0,89%).s in sostanziale aumento è(+2,7%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che inizia la seduta con -3,07%.avanza dello 0,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,06%.Tra i best performers del Nasdaq 100,(+2,77%),(+2,58%),(+2,37%) e(+1,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.