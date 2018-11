A Genova in scena la Smart Week: focus su Città sostenibile e E-Mobility

(Teleborsa) -è partita lunedì 19 Novembre la, una settimana di incontri tavole rotonde, conferenze ed iniziative dedicate aed. Evento che si chiude oggi, sabato 24 Novembre, e che è divenuto ormai una consuetudine nella città della Lanterna.L'iniziativa promossa dall’, dale darappresenta appunto unsui temi dello sviluppo di una. Per questo la Smart Week genovese è divenuta anche una vetrina delleche aziende ed istituzioni stanno sperimentando nell'ambito delloe degli strumenti tecnologici finalizzati alla creazione di unae aLa Smart Week si sviluppa per: lunedì è stata la volta della, ovvero di tutte quelle proposte finalizzate non solo a dare un nuovo look alla città, ma anche facilitare la vivibilità e mobilità. Le, ovvero in grado di resistere, assorbire, adattarsi ad eventi disastrosi hanno dominato la seconda giornata della kermesse, martedì 20 Novembre, mentre il terzo giorno mercoledì, 21 Novembre, si è concentrato sugli, ovvero sulle tecnologie dedicate all'edilizia sostenibile ed alla creazione di veri e propri "quartieri intelligenti". Un approfondimento sulle tecnologie dedicate alla salute ed al settore sanitario nella giornata di giovedì, 22 Novembre, intitolata, mentre la giornata di venerdì, 23 Novembre, era dedicata all', tema forse ancor più affascinante per il largo pubblico, che già guarda alla mobilità elettrica e sostenibile come ad un qualcosa di meno remoto. La giornata conclusiva rappresenta uno spasso per i curiosi essendo dedicata alla "Experience" ed aidelle nuovissime auto elettriche.La, come molte altre,ed ha concretizzato il suo interesse proprio in occasione della Smart Week, attraverso la municipalizzata AMT, che ha annunciato l’acquisizione di 10 autobus elettrici prodotti da Rampini e non solo.Genova diventa quindi una passerella per molte società che hanno proposte interessanti, fra cui vale la pena citare quelle di, i nuovissimo bus elettrico Heuliez diedche diventa protagonista della E-Mobility, sia con lo sviluppo dinel campo del segnalamento ferroviario sia con iE proprio sui servizi integrati è il focus di, sempre molto attenta agli aspetti dellae della responsabilità sociale d'impresa (CSR). "Siamo molto soddisfatti dell’evento, il contributo che la nostra azienda può portare in questo dibattito è fondamentale, perché Ansaldo STS offreallo scopo proprio dicittadina", affermano i responsabili presenti all'evento della compagnia genovese, che opera sul mercato comecompany, sia per quanto riguarda ilche per il settore ferroviario(passeggeri e freight)."Nel nostro DNA c’è la missione di confrontarci e raccontare le nostre scelte di responsabilità sociale di impresa, perché crediamo che la sostenibilità faccia parte dell’ecosistema economico e sociale in cui sviluppiamo il nostro business. Diamo così proposte, risposte e soluzioni alle diverse amministrazioni locali", affermando alla Ansaldo.Al centro della quinta giornata della Smart Week, dunque, la, che offre oggi interessanti opportunità di crescita, anche se ancora frenata dal nodo dell'infrastruttura,e la tematica collegata della(non solo elettrica), con particolare riguardo allaedall'. Interessante intervento quello di Nadia Mazzino, V. P. Digital Railway and Innovative Technologies di Ansaldo STS sul ruolo dei sistemi ferroviari nel trasporto multimodale.