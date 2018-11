Manovra, Salvini attacca ancora l'Ue e Di Maio fissa i paletti: "Reddito e Quota 100 non si toccano"

(Teleborsa) - Lacerca di trovare la quadra e per difendere l'impianto della manovra economica targata Lega-5Stelle scendono in campo i diretti interessati. Da un lato,smentisce l'potesi di un maxi-emendamento e attacca ancora una volta i vertici dell'Ue, dall'altro, il collega di governo,annuncia chenon si toccano.- Il leader pentastellato ha poi precisato che i rapporto con Salvini vanno a gonfie vele.. Ha risposto così ai cronisti a Palermo che gli chiedevano dei rapporti con il leader della Lega Matteo Salvini. -- Arriva intanto l'ennesimo affondo di MatteoIl ministro degli Interni è tornato ad attaccare i vertici dell'Unione Europea nel giorno in cui il premiervola a Bruxelles per cenare con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker e riaprire il dialogo fra Ue e Governo italiano dopo la bocciatura ufficiale europea della manovra di bilancio del Governo italiano."Le ultime cinque manovre del Pd – ha scritto di buon’ora su Twitter il vicepremier leader della Lega- hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro e la disoccupazione è esplosa.riducendo le tasse. Perché l’Europa me lo vuole impedire???""Tutto è migliorabile, però i punti fondamentali della manovra, dal reddito alla modifica della legge Fornero, non si toccano", ha aggiunto.