Regno Unito: al via test di un bus completamente elettrico sulle strade di Birmingham

(Teleborsa) -gestisce il primo autobus completamente elettrico aIl produttore scozzesesta infatti prestando all’operatore di autobus uno dei loro nuovielettrici per una settimana per testarlo nelle strade diBernie Cassidy, direttore tecnico presso National Express West Midlands, ha dichiarato:Lavoriamo a stretto contatto con il governo centrale, i consigli locali e i trasporti del West Midlands attraverso la Bus Alliance per renderlo una realtà.National Express prevede di far funzionare regolarmente autobus elettrici a Solihull, Birmingham e Coventry. "Questa tecnologia è relativamente nuova negli autobus, ed è molto diversa dai veicoli quindi la mia squadra è davvero entusiasta di mettere le mani su questo autobus elettrico.non ha un "motore" centrale. L’elettricità da una batteria da 307kw aziona separatamente ciascuna ruota posteriore utilizzando motori con hub da 90kw.. La batteria al fosfato di ferro agli ioni di litio si trova sul tetto dell’autobus e può essere caricata completamente in meno di quattro ore.